Policiais Militares Ambientais de Bela Vista foram acionados duas vezes hoje (24) pela manhã, para capturarem animais silvestres das espécies Cerdocyon thous conhecido popularmente como cachorro-do-mato e Mazama gouazoubira conhecido por veado-catingueiro na cidade. O primeiro acionamento foi realizado pelo proprietário de uma marcenaria no bairro Água Doce. Ele informou que um veado havia adentrado à marcenaria e não saía. Os policiais foram ao local e capturaram o animal. No segundo acionamento, um morador do bairro Nova Esperança ligou informando que um filhote de lobo havia adentrado à sua residência. A equipe da PMA foi ao local e constatou que o animal era na realidade um cachorro-do-mato (silvestre) e efetuou a captura do animal, com uso de um puçá e o colocou em uma caixa de contenção. Os dois animais receberam atendimento médico veterinário, no qual foi constatado boa saúde física e foram soltos em seu habitat natural.