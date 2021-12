Policiais Militares Ambientais de Campo Grande capturaram uma serpente da espécie Boa constrictor (jiboia) no domingo (19) por volta das 14h10. Uma moradora (55) do bairro Jardim Bodoquena, na cidade de Terenos, acionou a PMA, informando sobre a presença da serpente que estava sob o telhado constituído de telha de amianto de sua residência. Quando a equipe chegou, a jiboia com quase dois metros ainda estava embaixo do telhado. Ela foi capturada com uso de gancho especial e foi colocada em uma caixa de contenção e encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS). A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.