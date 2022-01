A PMA (Polícia Militar Ambiental) capturou um ouriço-cacheiro. O animal apareceu no quintal de uma residência, localizada à rua Luiz Roncolatto, no bairro Mata do Segredoem Campo Grande (MS). A PMA foi ao local, depois de acionada pela proprietária da residência e, depois de muito trabalho, capturou o animal, que foi colocado em uma caixa de contenção e foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).