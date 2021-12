Policiais Militares Ambientais de Campo Grande capturaram nesta quinta-feira (23) no início da manhã, um animal silvestre da espécie Myrmecophaga tridactyla (Tamanduá-bandeira) em uma residência no bairro Monte Castelo na cidade. A proprietária da casa acionou a PMA, informando que o bicho estava dentro do quarto da residência, onde ela e as crianças de dois e cinco anos dormiam. Quando ela acordou, o bicho estava deitado em um tapete e a preocupação foi de tirar as crianças que dormiam no local, visto que o tapete era ao lado da cama delas.

Uma equipe foi ao local e realizou a captura do animal com uso de cambões e o colocou em uma jaula de contenção. O tamanduá adulto não tinha nenhum ferimento, mesmo assim, foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).