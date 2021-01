Policiais Militares Ambientais de Miranda capturaram hoje (15) há pouco, às 9h00, mais um animal silvestre da espécie Myrmecophaga tridactyla (Tamanduá-bandeira), o terceiro em 15 dias, desta vez, em um terreno desocupado no centro da cidade. Moradores acionaram a PMA, informando que o bicho estava no terreno e não conseguia sair. Uma equipe foi ao local e realizou a captura do bicho com uso de cambões e o colocou em uma jaula de contenção. O tamanduá adulto jovem foi examinado por uma médica veterinária que apoia as ações da PMA e, como não apresentava nenhum ferimento, foi solto no seu habitat natural distante da cidade.