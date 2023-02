Policiais Militares Ambientais de Jardim capturaram um Tamanduá-mirim ontem (19) à tarde, em um sítio em Guia Lopes da Laguna. A proprietária do sítio (65) telefonou para a PMA, depois de avistar o animal, que adentrou o espaço do para-lama de um veículo marca Fiat Uno e ficaram preso no espaço da suspensão, depois de ser acuado pelos cachorros no seu sítio, localizados nas proximidades da rodovia MS 382, em Guia Lopes da Laguna, na saída para Bonito.

A equipe da PMA foi ao local e com uso de cambão e puçá realizou a captura e colocou o animal em uma caixa de contenção. O tamanduá foi encaminhado para atendimento médico veterinário e não foram detectados ferimentos e, então, ele foi solto em seu habitat natural distante da cidade e o bicho rapidamente subiu em uma árvore.