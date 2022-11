Policiais Militares Ambientais de Campo Grande e Militares do Corpo de Bombeiros capturaram um animal silvestre da espécie ouriço-cacheiro. O animal apareceu no quintal de uma residência na rua 28 de Agosto, no bairro Vila Nascente, ontem (3) à tarde e havia subido em uma árvore de grande porte, depois de atacado pelos cães da proprietária da casa. A PMA foi ao local com o Corpo de Bombeiros, depois de acionada pela proprietária da residência e com uso de uma escada e muito trabalho, o animal foi capturado com uso de um cambão, foi colocado em uma caixa de contenção e encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).