PMA de Amambai prende homem por porte ilegal de arma no momento em que ele mostrava arma na cintura para amigos e não viu a viatura e apreende revólver e munições ilegais

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Amambai realizavam fiscalização ambiental e passavam pela rodovia MS 276, no cruzamento com a rodovia MS 274, no Distrito de Indápolis, no município de Dourados e prenderam ontem (30) no final da tarde, um homem de 62 anos, por porte ilegal de arma. A equipe passava pelo local, quando viu o infrator erguendo a camisa e mostrando uma arma em sua cintura para amigos.

Os Policiais realizaram a abordagem e apreenderam um revólver calibre 38, marca Taurus, carregado com seis munições intactas do mesmo calibre e um coldre de couro, bem como um canivete de inox que estava com o homem. O infrator, que não havia visto a viatura, assumiu ser proprietário da arma e das munições e afirmou que não possuía documentação. Ele, residente no Distrito de Indápolis (Dourados), recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma e saiu depois de pagar fiança de um R$ 1.302,00. Caso seja condenado, poderá pegar pena de dois a quatro anos de reclusão.

