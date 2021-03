Policiais Militares Ambientais de Amambai realizavam fiscalização ambiental na rodovia MS 156, no município e prenderam um foragido da justiça. Durante a fiscalização ontem (18) à tarde, uma equipe da PMA abordou um veículo Kia Sportage, com placas de Nova Serrana (MG), onde estavam quatro homens. Ao perceber que um dos passageiros ficara nervoso, foi perguntado o seu nome. O homem mentiu o nome, porém, a identificação que ele deu constava um mandado de prisão em aberto. Então, o infrator confessou seu verdadeiro nome. Na checagem, a equipe verificou que constava um mandado de prisão em aberto por homicídio contra ele na cidade de Nova Serrana (MG). Confrontados os dados e fotos no sistema, o criminoso recebeu voz de prisão e foi recolhido à delegacia de Polícia Civil de Amambai e posto à disposição da justiça.