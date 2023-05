PMA de Aparecida do Taboado prende e autua infrator em R$ 7,5 mil por manter 15 pássaros silvestres ilegalmente em cativeiro

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado receberam denúncias hoje (4) à tarde, de que um homem estaria criando animais silvestres ilegalmente em sua residência, localizada no bairro Loteamento Ovídio na cidade. Os Policias foram ao local, confirmaram a denúncia e prenderam o infrator de 58 anos, que mantinha ilegalmente em cativeiro 15 pássaros silvestres, sem autorização ambiental.

No local, os Policiais apreenderam em gaiolas 8 (oito) aves da espécie canário-da-terra (Sicalis flaveola brasiliensis), 4 (quatro) da espécie papa-capim (Sporophila caerulescens), 2 (dois) da espécie curió (Sporophila angolensis) e 1 (um) da espécie bigodinho (Sporophila collaris) e 15 gaiolas.

Aves e gaiolas apreendidas.

O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 7.500,00. Ele também foi conduzido, juntamente com as aves e gaiolas apreendidas, à delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado e responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. Os animais serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.

