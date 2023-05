PMA de Batayporã autua carvoaria em R$ 73.369,00 e cumpre mandado de prisão de um dos funcionários

Uma equipe policial militar ambiental de Batayporã realizava patrulhamento terrestre na zona rural de Nova Andradina-MS quando se deparou com dois caminhões abandonados, carregados com lenha de árvores nativas de diversas essências. De imediato, passaram a diligenciar buscando os donos dos caminhões, quando encontraram uma carvoaria nas imediações. Em contato com o responsável, foi constatado que os veículos pertenciam à carvoaria.

Os policiais, então, passaram a vistoriar o local, encontrando grande quantidade de lenha nativa, além de carvão de origem nativa armazenados em sacos, bem como nos fornos de carvoejamento. Analisando a documentação ambiental quanto ao funcionamento da carvoaria, verificou-se que toda a madeira armazenada e o carvão produzido encontravam-se em desacordo com a legislação ambiental específica para a atividade, pois não possuíam o Documento de Origem Florestal – DOF.

Na ausência da documentação, toda a lenha e carvão produzidos foram contabilizados e apreendidos, sendo confeccionado um auto de infração ambiental que resultou em uma multa de R$31.869,00, pelo armazenamento irregular da lenha nativa, bem como R$41.500,00, pelo carvão nativo, totalizando R$ 73.369,00. Além da responsabilização administrativa, a empresa responderá por crime ambiental, cuja pena pode variar de 06 (seis) meses à 01 (um) ano de detenção.

Ainda durante a fiscalização ambiental, os policiais, após a qualificação de alguns funcionários da carvoaria, suspeitaram de um deles que demonstrou bastante nervosismo com a presença da guarnição. Os militares passaram então a checar mais detalhadamente os dados do funcionário, constatando que havia um mandado de prisão em aberto, encontrando-se na condição de foragido da justiça. O homem foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil onde permanecerá à disposição do poder judiciário.