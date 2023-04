PMA de Batayporã resgata lobinho ferido por atropelamento em Nova Andradina e arara ferida em Ivinhema, menos de 24 horas depois de resgate de anta ferida por tiros

Campo Grande (MS) – Menos de 24 horas do resgate de uma anta ferida por tiros em um sítio, localizado no município de Ivinhema, no final da tarde e noite do dia (23), Policias Militares Ambientais de Batayporã resgataram mais dois animais feridos. Ontem (24) no início da manhã, os Policiais receberam informações de usuários que passaram pela rodovia MS 473, no município de Nova Andradina, de que havia um animal silvestre ferido, aparentemente em estado grave, à margem da rodovia, entre as cidades de Nova Andradina e Taquarussu.

Os Policiais foram rapidamente ao local e verificaram que o animal da espécie Cerdocyon thous (lobinho; cachorro-do-mato) havia sido atropelado, provavelmente pela madrugada e apresentava ferimentos provocados pelo acidente e não conseguia se locomover. O animal foi capturado e levado para atendimento veterinário e exames na cidade de Nova Andradina, onde se encontra em estado de saúde estável.

Lobinho ferido resgatado.

ARARA-CANINDÉ

Pouco tempo depois (no meio da manhã), a equipe foi acionada por uma moradora (34) de um sítio no município de Ivinhema, a 18 km da cidade, que informava que havia um animal silvestre da espécie Ara ararauna (Arara-amarela) ferida, a qual estaria caída próxima à sua residência. Os Policiais foram ao local e verificaram que o animal apresentava ferimento na asa e não conseguia voar. A ave foi capturada e levada para atendimento veterinário e exames na cidade de Nova Andradina, onde se encontra em estado de saúde estável.

Arara ferida resgatada.

Tanto a ave como o canídeo estão sob cuidados veterinários e, assim que estiverem com a saúde estabilizada, serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, onde receberão atendimento até serem estabilizados e reintroduzidos na natureza.

