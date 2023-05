PMA de Campo Grande captura dois animais da espécie tamanduá-bandeira em intervalo de duas horas em Campo Grande e Terenos, um deles ferido

Campo Grande – Em intervalo de duas horas, das 17h00 às 19h00, dois animais silvestres da espécie Myrmecophaga tridactyla (Tamanduá-bandeira) adultos foram capturados por Policiais Militares Ambientais de Campo Grande. O primeiro tamanduá foi capturado, transitando pelas ruas do bairro Morada Verde, em Campo Grande. Moradores do bairro acionaram a PMA, quando avistaram o tamanduá caminhando pelas ruas ontem (3) por volta das 17h00.

A equipe orientou a população para não se aproximar do animal e foi ao local. No bairro, os Policiais efetuaram um cerco, e com uso de cambões realizaram a captura do tamanduá. O animal foi colocado em uma caixa de contenção e, como não apresentava ferimentos, foi solto em área de reserva florestal de uma fazenda distante da cidade.

Soltura do tamanduá.

O segundo animal foi capturado, por volta das 18h50, no município de Terenos, na altura do km 382 da rodovia BR 262, nas proximidades do Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a cerca de 1 km do perímetro urbano. A proprietária de um sítio telefonou informando que o tamanduá estava caído nas proximidades da sua propriedade, aparentemente ferido. A equipe foi rapidamente ao local e percebeu que o animal, uma fêmea, não conseguia se locomover. Recolhido ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), o mamífero, está sendo atendido por médicos veterinários, que perceberam ferimentos, possivelmente de um impacto que pode ter sido provocado por atropelamento, ocorrido há pelo menos 10 dias. O bicho está com a saúde estabilizada.

