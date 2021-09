Hoje (10) por volta das 9h40, uma equipe da Policia Militar Ambiental de Campo Grande havia acabado de entregar um animal no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e, quando passava em frente a obra do hospital para animais silvestres, o gerente da empresa de engenharia, que está realizando a obra solicitou socorro a um trabalhador que passava mal. A PMA foi imediatamente onde estava a vítima, um homem de 28 anos, residente em Corumbá, que se apresentava trêmulo, ofegante, olhos revirados, vômito, sinais aparentes de convulsão.

O gerente informou que havia chamado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém, os socorristas estavam a caminho, mas estavam com dificuldades de encontrar o local. Como os Policiais tinham treinamento em primeiros socorros e verificaram os sintomas de convulsão, viraram a cabeça da vítima para evitar o engasgamento com vômito e seguraram a língua para evitar o tamponamento das vias respiratórias e executaram demais ações de primeiros socorros.

Devido à gravidade, a equipe optou por colocar a vítima na viatura e levá-la à Unidade de Saúde mais próxima, no bairro Estrela Dalva para atendimento médico. A médica de plantão constatou a convulsão e deu o tratamento imediato. Os Policiais esperaram no local, até que a médica deu a notícia que havia conseguido estabilizar a vítima com medicamentos e ele permaneceria tomando remédios e em observação na Unidade de Saúde.