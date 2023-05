PMA de Corumbá autua dois pescadores em R$ 1,4 mil por pescar em local proibido e apreende chalana de madeira e petrechos de pesca

Campo Grande (MS) – Em virtude de que em saída de efluentes é ponto de acúmulo de cardumes e, por isso, a norma proíbe a pesca nesses locais, em 200 metros à montante e à jusante, a Polícia Militar Ambiental de Corumbá realiza informação há muito tempo à população, de que a norma proíbe a pesca na distância citada, do ponto de saída dos efluentes da estação de tratamento de esgoto da cidade.

Ontem (5), no final da tarde, uma equipe realizava vigilância no canal do Tamengo, onde há a saída de efluentes, em proteção aos cardumes que por lá se acumulam e surpreenderam dois pescadores em uma chalana de madeira praticando pesca no local. Os infratores empreenderam fuga pela área alagada e se embrenharam em uma mata, abandonando a embarcação e petrechos de pesca.

A equipe entrou na mata e conseguiu encontrar os dois pescadores escondidos. Eles afirmaram que iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado e que tentaram fuga, por saber que estavam fazendo coisa errada. A embarcação, um caniço com linha e anzol e duas linhadas de mão foram apreendidos. Os infratores, de 33 e 62 anos, residentes em Corumbá, responderão por crime ambiental de pesca predatória e poderão pegar pena de um a três anos de detenção. Eles também foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 700,00 cada um.

Canoa e petrechos de pesca apreendidos.

