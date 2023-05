PMA de Corumbá autua em R$ 100.000,00 empresa mineradora

Na tarde desta sexta-feira (19), a Polícia Militar Ambiental de Corumbá recebeu uma denúncia sobre o aumento significativo de poeira em um trecho entre a rodovia BR-262 e uma empresa de mineração que fica situada na rodovia MS-228.

Diante da informação, a equipe deslocou-se até o local e constatou um intenso tráfego de carretas que transportam minério de ferro extraído por essa mineradora. Em diligências pelo local, moradores de propriedades rurais que ali residem informaram a ausência de caminhão pipa, que faz o umedecimento da estrada, há mais de três dias, fato este que colabora com o aumento excessivo das nuvens de poeira.

Além de diminuir exponencialmente a visibilidade dos condutores de veículos que por ali trafegam, o espalhamento de poeira no ar, oriundo do tráfego de carretas, traz inúmeros riscos à saúde humana e ao meio ambiente, uma vez que o solo da região é composto por minério de ferro.

Diante dos fatos, a equipe da PMA foi até a referida empresa e, após entrar em contato com o responsável, verificou que uma condicionante específica da Renovação de Licença de Instalação e Operação – RLIO deixou de ser atendida. Em virtude disso, foi lavrado um auto de infração no valor de R$ 100.000,00.