A Polícia Militar Ambiental tem resgatado diversos animais atropelados em diversas rodovias do Estado. Apesar de trabalhos de intervenção e estudos para minimização dos atropelamentos realizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), com Universidades, uma das rodovias com maior índice de acidentes é a BR 262, especialmente, nos trechos em que a rodovia corta o Pantanal. Neste ano, só nesta região foram três onças-pintadas mortas por atropelamento e vários outros animais.

Ontem (15), Policiais Militares de Corumbá e a Fundação de Meio Ambiente realizaram trabalho educativo na BR 262, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), à ponte sobre o rio Paraguai, com distribuição de panfletos sobre os problemas relativos aos atropelamentos de animais silvestres, comuns na rodovia, visando a sensibilizar os condutores de veículos que trafegam pela BR, no intuito de minimizar o atropelamento de animais silvestres. Foram abordados 85 veículos e orientados 286 usuários. Os policiais também ouviam e anotavam sugestões dos motoristas sobre o assunto.

A Polícia Militar Ambiental acredita que a principal forma de redução dos atropelamentos ainda é a sensibilização dos motoristas, tanto nas rodovias, como nas escolas sensibilizando os futuros motoristas e os engenheiros que planejarão as rodovias. Com certeza, mantendo a velocidade da via, bem como tendo mais atenção aos animais que surgem às margens da rodovia, os motoristas são capazes de minimizar os números, até porque, o prejuízo muitas vezes, também é do patrimônio e da vida dos próprios usuários nos acidentes.