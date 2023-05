PMA de Coxim recolhe filhote de anta abandonado pela mãe em meio a plantação de cana-de-açúcar de  usina sucroenergética em Sonora

Campo Grande (MS) – Um filhote de animal silvestre da espécie anta (Tapirus Terrestris) foi recolhido por Policiais Militares Ambientais de Coxim hoje (9) no final da manhã, no município de Sonora. Os Policiais foram acionados por uma analista ambiental, de 38 anos, funcionária da usina sucroenergética, localizada na zona rural do município, que informava que localizou o filhote em meio a área de plantação de cana-de-açúcar, abandonada pela mãe.

A funcionária informou que tentou localizar a anta mãe, porém, sem êxito e, como o animal apresentava sinais de desidratação, os funcionários o recolheram para sombra na sede da empresa. A Equipe da PMA foi ao local e recolheu o filhote. Os Policiais hidrataram a anta e a encaminharão ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestre (CRAS) em Campo Grande, para atendimento médico veterinário, onde ficará até ser reintroduzida na natureza. A equipe calcula que o filhote possa ter se desgarrado da mãe, em razão de possível barulho de máquinas na área.

Filhote de anta em meio à palhada da cana-de-açúcar.

