PMA de Dourados fiscaliza 71 pescadores em 27 embarcações, dois acampamentos, ranchos e em barranco do rio Dourados e apreende diversos petrechos ilegais de pesca

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Dourados realizam patrulhamento fluvial no rio Dourados, desde a manhã de ontem e hoje (23) até às 12h00, no trecho compreendido entre a ponte da rodovia BR 163, no município até a ponte sobre o rio no município de Fatima do Sul e aprenderam diversos petrechos ilegais de pesca, inclusive, devido ao uma fiscalização com bastante cuidado para a retirada deste tipo de material que tem grande efeito na degradação dos cardumes.

Durante os trabalhos foram abordadas 27 embarcações, fiscalizados três acampamentos e quatro ranchos de pesca, com aproximadamente 71 pescadores fiscalizados e, felizmente, todos respeitavam a legislação. A equipe retirou do rio e apreendeu duas cordas de espinheis com 30 anzóis cada uma, e 37 anzóis de galho (petrechos ilegais), a maior parte deles com peixes com isca, indicando que pescadores haviam armado o material ilegal no rio e abandonado, possivelmente avisados da fiscalização. Os infratores não foram localizados.

Policial retirando anzol de galho com peixe como isca.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – TELEFONE PMA – 67 – 99984-5013 (Campo Grande) – PMMS – (TENENTE CORONEL EDNILSON PAULINO QUEIROZ)