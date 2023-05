PMA de Dourados prende e autua homem por pesca predatória

Durante verificação de uma denúncia anônima de pesca predatória, uma equipe da PMA de Dourados deslocou-se até um rancho localizado à margem do Rio Vacaria, no município de Nova Alvorada do Sul. Durante a fiscalização, foram encontrados quatro exemplares de pescado em um refrigerador, dos quais dois pintados e um barbado encontravam-se em desacordo com a medida prevista pela legislação, totalizando 38kg de pescado.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi autuado em R$ 1.700,00. Além disso, foram apreendidos um barco de alumínio, um motor de popa, duas varas de pesca, duas carretilhas, duas caixas de pesca e os pescados fora de medida.

O autor e o material foram apresentados à autoridade policial na Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul para os devidos procedimentos legais pertinentes ao caso.