PMA de Dourados realiza fiscalização fluvial e em estradas vicinais margeando o rio Dourados, aborda 149 pescadores e apreende 25 redes de pesca, espinhéis e anzóis de galho

Campo Grande (MS) – Devido a fuga de pescadores que praticam pesca predatória que têm ocorrido, normalmente avisados por celular da presença dos Policiais nos rios, a Polícia Militar Ambiental tem realizado fiscalização conjugada com equipes nos rios e em terra, no intuito de surpreender esses pescadores. Desde a madrugada de ontem e início da manhã de hoje (16), a Polícia Militar Ambiental de Dourados realizou fiscalização em rodovias que dão acesso ao rio Dourados e também com equipe no rio, nos municípios de Fátima do Sul e Dourados.

No município de Fátima do Sul, a equipe que estava por terra abordou 35 pescadores que estavam em veículos que seguiam e voltavam de pescaria no rio Dourado, bem como alguns que estavam em acampamentos à margem do rio Dourados, em um total de 87 pessoas fiscalizadas e orientadas e nada de irregular foi encontrado.

Equipe terrestre abordando pescador em acampamento.

A equipe de fiscalização fluvial, que saiu do município de Dourados e estava em Fátima do Sul, já havia fiscalizado dois acampamentos de pesca e 15 embarcações, totalizando 62 pescadores. Felizmente todas as pessoas abordadas pescavam legalmente. De qualquer forma, a equipe seguia com muito cuidado para conseguir avistar petrechos ilegais armados no rio, para realizar a retida, fator importantíssimo para a conservação dos cardumes, tendo em vista o alto poder de captura deste material ilegal armado pelos infratores.

Até o início da manhã de hoje (16) já tinham sido retiradas 25 redes de pesca, dois espinheis, cada um com 15 anzóis e 39 anzóis de galho (petrechos proibidos). Alguns peixes encontrados em puçá, abandonados por infratores possivelmente avisados da fiscalização, bem como peixes que estavam vivos presos aos petrechos ilegais foram devolvidos ao rio. Os infratores que armaram o material ilegal não foram localizados.

Soltura de peixes em puçá, abandonado por pescadores.

Retirada de redes de pesca.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – TELEFONE PMA – 67 – 99984-5013 (Campo Grande) – PMMS – (TENENTE CORONEL EDNILSON PAULINO QUEIROZ)