Neste fim de semana, durante a Operação Corpus Christi, a PMA de Dourados intensificou o patrulhamento fluvial no Rio Dourados a fim de coibir a prática de delitos contra a fauna e a flora do local. No trecho entre as cidades de Fátima do Sul e Deodápolis foram abordadas 15 embarcações e fiscalizadas as licenças de 40 pescadores. Ao longo do percurso, foram retirados do Rio 200 metros de rede de pesca e 22 anzóis de galho.