PMA DE NAVIRAÍ PRENDE HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS, DURANTE OPERAÇÃO FRONTEIRAS E DIVISAS INTEGRADAS I

Na última segunda-feira (15), durante a Operação Fronteiras e Divisas Integradas I, uma guarnição da Polícia Militar Ambiental de Naviraí, realizava uma barreira terrestre no Posto Fiscal Foz do Amambai com o intuito de coibir crimes transfronteiriços, tais como contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas e outros.

Por volta das 18h os policiais ambientais abordaram um ônibus interestadual com destino a Curitiba-PR. Ao realizar a vistoria no interior do veículo os policiais encontraram um invólucro retangular, sob os pés de um dos passageiros, que havia tentado esconder embaixo de uma coberta. No interior continha uma substância análoga a maconha.

Ao ser questionado sobre o entorpecente, o suspeito disse ser o dono da coberta que estava cobrindo o invólucro, mas negou sem o dono da droga. Porém, como não havia nenhum passageiro próximo ao suspeito, e por seus pertences estarem juntamente com a maconha, ele foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Naviraí. Onde a droga, 800 gramas de maconha, fora entregue.