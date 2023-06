PMA de Porto Murtinho autua homem por exploração ilegal de vegetação nativa

Na tarde do dia 09 de junho de 2023, uma equipe da PMA de Porto Murtinho – MS, em patrulhamento terrestre realizado durante a Operação Corpus Christi, constatou, em uma propriedade rural na Rodovia MS-467, a exploração de madeiras nativas.

Ao realizar diligências pelo local, a guarnição contabilizou 20 unidades de árvores nativas, das quais 10 se tratavam de Aroeira, 03 de Castelo e 07 de Peroba. Diante do fato, foi solicitada a documentação que autoriza tal procedimento. Entretanto, a propriedade não possuía Autorização Ambiental para derrubar tais árvores. Em seguida, após realizarem todos os procedimentos cabíveis e as devidas orientações, a equipe lavrou um auto de infração no valor de R$ 300,00 por árvore, totalizando R$ 6.000,00.