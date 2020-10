A Operação Padroeira do Brasil acontecerá durante o feriado prolongado, e já começa nesta Quinta-Feira no período da tarde e se estenderá até o próximo dia 13, às 9 horas. A referida Operação contará com 270 homens na fiscalização, sendo 140 deles diretamente nos trabalhos de atividades que envolvem recursos pesqueiros, tanto em rios, como em estabelecimentos que desenvolvem atividades com o recurso.

E entre as principais bases da Operação, estão as ações preventivas. Para isso, as retiradas de petrechos ilegais dos rios são determinantes. Conforme a PMA, o uso de petrechos, como as redes de pesca, espinhéis, anzóis de galho e uso de tarrafas, pelo alto poder de captura, possui grande poder de depredação de cardumes. São Materiais que continuam matando peixes.