Com o início da reprodução do papagaio e demais espécies de aves em agosto, a PMA inicia na sexta-feira (13) às 8h00 a Operação Bocaiúva. O Batalhão realizará a operação contra o tráfico de animais silvestres, especialmente o papagaio, que é o animal mais procurado pelos traficantes em Mato Grosso do Sul.