A PMA durante fiscalização ambiental durante a piracema na segunda-feira (23) no rio São João, afluente do rio Aquidauana, nas proximidades de uma chácara à tarde, em fiscalização na piracema, no município de Rochedo, localizaram um acampamento de pesca ilegal.

No local havia barracas de lona e não havia ninguém no momento da chegada dos Policiais. Foram apreendidas no local três tarrafas, três anzóis de galho (petrechos proibidos) e sete molinetes e carretilhas com varas, além de lonas, fogareiros de duas bocas com botijão de gás, caixa térmica e uma foice.

Os proprietários dos petrechos ilegais não foram localizados e os Policiais calculam que os infratores praticariam pesca durante a piracema e podem ter sido avisados da presença da fiscalização. De qualquer forma se evitou pesca ilegal, que é o importante da fiscalização preventiva e motivo pelo qual esses Postos às margens de rios montados durante a piracema são fundamentais.