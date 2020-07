JARDIM-MS (Correspondente) – Durante fiscalização ambiental no rio Miranda no município de Nioaque ontem e hoje (3) pela manhã, PMA localizaram um acampamento de pescadores, com uma cabana e encontraram diversos petrechos ilegais, bem como cabeças de peixes consumidas. Foram apreendidas cinco redes de pesca, três tarrafas, 12 anzóis de galho e seis molinetes com varas abandonados pelos pescadores. A cabana foi desmontada.

Durante os trabalhos de fiscalização, ainda foram retirados 51 anzóis de galho, e dois espinhéis com 15 anzóis cada um e quatro redes de pesca (Petrechos proibidos), que estavam armados no rio Miranda. Os proprietários dos petrechos ilegais não foram localizados.