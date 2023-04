PMA do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda prende pescador com espingarda de caça ilegal de grosso calibre e apreende a arma, munições, barco e motor

Campo Grande (MS) – Durante fiscalização ambiental no rio Miranda, em prevenção à pesca predatória e a outros crimes ambientais, Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda (município de Bonito) prenderam hoje (22) às 10h00, próximo à região conhecida como pesqueiro do Frutuoso, no município de Nioaque, a 80 km da cidade, um pescador de 26 anos, por porte ilegal de arma.

Os Policiais abordaram o pescador em uma embarcação motorizada praticando pesca e ainda não havia capturado nenhum peixe. No barco foi encontrada em uma mochila, uma espingarda calibre 357 carregada com uma munição e mais oito munições acondicionadas em um material em couro fixado à coronha de madeira da arma. O infrator, residente em Nioaque, afirmou que não possuía documentação da arma e munições, que foram apreendidas.

A equipe calcula que o pescador também praticaria caça ilegal na região. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Nioaque, onde ele ainda está, neste momento (14h45), sendo autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma, cuja pena é de dois a seis anos de reclusão e poderá sair depois de pagar fiança que será definida e arbitrada pela autoridade policial.

Espingarda, barco e motor apreendidos.

