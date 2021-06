Moradores da região central de Campo Grande acionaram a Polícia Militar Ambiental hoje (17) a tarde, informando que um animal da espécie Crax fasciolata (Mutum-de-penacho) encontrava-se ferido dentro da parte de concreto que compõe à margem de proteção do leito do córrego Segredo, embaixo da ponte, localizada entre a avenida Ernesto Geisel e a rua 26 de Agosto.

Os Policiais andaram à margem do córrego e avistaram o animal na parte concretada do leito do córrego. Devido ao acesso ao animal depender de escada especial, a equipe acionou o Corpo de Bombeiros que foi ao local e apoiou na captura do mutum. Depois de capturada, os Policiais verificaram que a ave apresentava ferimentos em uma das asas, o que não permitia seu voo regular, para sair do local. O animal foi retirado do córrego e encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).