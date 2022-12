Policiais Militares Ambientais de Campo Grande e Militares do Corpo de Bombeiros de Ribas do Rio Pardo realizaram o resgate de uma anta atropelada nas proximidades da cidade de Ribas do Rio Pardo. Ontem (15) à noite, uma equipe da PMA recebeu um comunicado do Corpo de Bombeiros de Ribas do Rio Pardo, de que havia um animal silvestre da espécie Tapirus terrestris (anta), que estava ferido à margem da rodovia BR 262, depois de ter sido atropelado a 5 km da cidade.

Os Policiais Militares Ambientais foram ao local e, juntamente com os Bombeiros verificaram que o animal possuía vários ferimentos provocados por atropelamento e tinha dificuldades de locomoção. A médica veterinária Núbia Paula Nogueira deu toda a assistência para estabilizar a saúde do animal e depois sedá-lo para a remoção. A suspeita é de fratura nas patas e no fémur.

Anta no veículo aguardando efeito da sedação

Assim que medicada e estabilizada sua saúde, sedada e liberada pela profissional, a anta, uma fêmea adulta, com aproximadamente 280 kg, foi resgatada, colocada na viatura e levada urgentemente para atendimento continuado no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital e, quando possível, será reintroduzida ao seu habitat natural. O motorista do veículo não teve ferimentos e havia ido embora com o veículo do local do acidente, quando da chegada dos Policiais.