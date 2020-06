Depois de uma operação extremamente preocupante de Corpus Christi devido à grande quantidade de autuados, por pesca ilegal, o Comandante da PMA do Estado e o Imasul decidiram intensificar à prevenção à pesca predatória. O Comandante da PMA está em uma das equipes coordenando a operação preventiva conjunta de fiscalização, iniciada ontem (24) às 8h00, nos rios Aquidauana e Miranda, envolvendo Policiais de Campo Grande, de Aquidauana, Jardim e Miranda, bem como fiscais do Imasul, da Capital e das regiões fiscalizadas.

Até o momento os fiscais já abordaram 47 embarcações com pescadores, além de pessoas que pescavam desembarcadas e não encontraram irregularidades, porém, petrechos ilegais, como anzóis de galho, espinheis e redes de pesca estão sendo encontrados armados nos rios e retirados. A única alteração até o momento aconteceu com uma das equipes que fiscalizava hoje (25) de madrugada o rio Miranda, no município de Guia Lopes da Laguna, quando dois pescadores foram surpreendidos armando redes. Os infratores fugiram pela mata ao avistar os militares e não foram localizados.