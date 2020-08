JARDIM-MS (Correspondente) – A PMA realizou fiscalização ontem (5) o dia todo e hoje (6) pela manhã, no rio Formoso e rio da Prata, nos quais a pesca é proibida e também no rio Miranda e apreendeu petrechos ilegais para pesca.

Durante a fiscalização no rio Miranda, onde a pesca é permitida, a PMA fiscalizou 11 embarcações, com 19 pessoas desenvolvendo pesca amadora, bem como pessoas que praticavam a pesca no barranco do rio e todos pescavam legalmente. De qualquer forma, a equipe retirou do rio uma rede de pesca, além de 33 anzóis de galho e três cordas de espinheis, medindo 90 metros, cada uma com 10 anzóis e encontrou duas tarrafas abandonadas à margem do rio. Os infratores que armaram os petrechos ilegais não foram localizados e nem identificados. Foram soltos em torno de 4 kg de peixes vivos que estavam presos aos petrechos ilegais.