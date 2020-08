PMA de Corumbá realizavam fiscalização no rio Paraguai a 330 km da cidade e foram solicitados pelo Cacique da Aldeia Guató, localizada nas proximidades do rio, para socorrer uma indígena, gestante de seis meses, que estava mal de saúde, com riscos de perda do filho e necessitando urgentemente de atendimento médico. A equipe cancelou a fiscalização e socorreu a indígena de 22 anos. Foram seis horas de viagem de lancha até o quartel da PMA, a maior parte no período noturno, chegando às 23h00. Rapidamente, a equipe colocou a moça em uma viatura e levou ao hospital para atendimento médico. Hoje os Policiais tiveram notícia que a indígena e o bebê passam bem.

As equipes da PMA sempre que em missão na região passam para prestar atendimentos e informações nas aldeias e também em outras áreas onde vivem populações tradicionais, tendo em vista as grandes distâncias de recursos, especialmente, médicos para essas pessoas. Trabalhos de Educação Ambiental também são realizados constantemente em expedições aos locais.