PMA paralisa atividades de uma carvoaria em Nova Andradina.

A PMA paralisou as atividades de uma carvoaria em Nova Andradina. Os policiais atenderam uma solicitação do MP e realizaram vistoria na carvoaria, onde a equipe foi atendida por um homem de 55 anos, responsável pelo local.

Ele apresentou quatro licenças de instalação e operação, todas validas, estando, desta forma, aparentemente regular para a atividade de carvoejamento.

Contudo ficou constatado que fornos estavam em distância inferior à mínima permitida de uma rodovia e do perímetro urbano, violando as condicionantes contidas no licenciamento.

Diante dos fatos, foram tomadas as medidas administrativas pertinentes em desfavor do proprietário, sendo autuado em R$ 21.500,00, bem como as atividades foram paralisadas.