MUNDO NOVO-MS (Correspondente) – Policiais Militares Ambientais, durante a operação Corpus Christi, na madrugada de hoje (12) nas estradas vicinais na fronteira do município com Salto Del Guaira no Paraguai apreenderam uma moto procedente do país vizinho. O piloto da moto ao avistar os militares fugiu e cerca de 100 metros a frente abandonou a motocicleta e fugiu em meio a uma plantação de milho. Não foi localizado. Os Policiais suspeitam que o elemento estaria praticando caça na região e fugiu por estar armado. A motocicleta foi apreendida e encaminhada à delegacia de Polícia Civil da cidade que investigará o fato.