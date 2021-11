Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo que trabalham na operação Hórus, coordenada pelo Ministério da Justiça, realizavam fiscalização na MS-295 na terça-feira (23) às 19h30 e, quando foram abordar um veículo VW Gol, o condutor acelerou o veículo. Os Policiais perseguiram o automóvel e, em um determinado momento, ao chegar próximo a uma estrada vicinal, o motorista e um passageiro abandonaram o veículo e empreenderam fuga para uma área de pastagem. Os Policiais Ambientais tiveram êxito na perseguição aos criminosos e os prenderam.

A equipe perguntou o motivo da fuga e os homens admitiram que transportavam maconha no porta-malas do carro. No mesmo momento, a equipe deu voz de prisão aos traficantes. No porta-malas do veículo foram encontrados 26,340 kg de maconha. Os traficantes de 25 e 29 anos, residentes em Iguatemi, não quiseram informar o que fariam com os entorpecentes. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, juntamente com o material apreendido, onde eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.