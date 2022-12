A Polícia Militar Ambiental prendeu um caminhoneiro de 46 anos por posse ilegal de munição na rodovia MS 382, próximo ao Aquário Natural, no município de Bonito, em prevenção à pesca predatória, e abordaram um Caminhão Mercedes Benz ocupado por duas pessoas e encontraram 53 munições calibres 22 e 32 no assoalho do veículo. O caminhoneiro assumiu ser proprietário das munições ilegais, e afirmou ter comprado em Bela Vista. O infrator, residente em Campo Grande, recebeu voz de prisão por posse ilegal das munições e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde ele foi autuado em flagrante pela posse da munição, cuja pena é de um a três anos de detenção.