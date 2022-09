Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Corumbá realizava fiscalização nas proximidades do Porto Geral, localizado à rua Domingos Sahib na cidade de Corumbá e autuou ontem (22) no início da noite, dois pescadores, de 42 e 45 anos, por pescarem em local proibido (corredeira) e ainda utilizando petrecho ilegal de pesca (tarrafa)

Os Policiais ao chega à corredeira, onde a pesca é proibida (crime), surpreenderam os pescadores amadores praticando a pesca predatória com tarrafas (petrechos proibidos – crime). Os petrechos foram apreendidos. Eles iniciavam a pescaria e ainda não tinha capturado nenhum pescado. As normas proíbem a pesca a 200 metros a montante e a jusante das cachoeiras e corredeiras, pois é alta a vulnerabilidade dos cardumes nesses locais dos rios e os petrechos do tipo tarrafa são proibidos para a pesca.

Os infratores, residentes em Corumbá, foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 700,00 cada um. Além de multa administrativa, a atitude caracteriza-se crime ambiental e os infratores receberam voz de prisão e responderão por crime de pesca predatória e poderão pegar pena de um a três anos de detenção.