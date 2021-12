Policiais Militares Ambientais de Amambai realizavam fiscalização na rodovia MS 156 no município e prenderam ontem um traficante que transportava um veículo carregado de maconha. A PMA abordou o criminoso ontem (19) à tarde, que estava em um veículo Chevrolet Monza, com placas de Rosana (SP) e, no porta-malas do veículo, foram encontrados 218 kg maconha. A equipe deu voz de prisão ao traficante e apreendeu o veículo e a droga.

Com o infrator, residente em Indaiatuba (SP), foi encontrado um cartão de crédito em nome de outra pessoa. Os Policiais, então, passaram informações para a Polícia Militar de Caarapó, que abordou um veículo VW Polo, com placas de Indaiatuba (SP), com três ocupantes envolvidos no crime, inclusive, o proprietário do cartão que seria o dono da droga. Foram presos uma mulher de 37 anos e dois homens de 37 e 40 anos, todos residentes em Nova Andradina, e o veículo foi apreendido.

Uma equipe da Polícia Militar de Amambai deslocou-se à cidade de Caarapó e recambiou todos os traficantes e o veículo que foi apreendido para a cidade de Amambai. Os traficantes, juntamente com a droga e veículos apreendidos, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Amambai, onde eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e se encontram presos.