PMA de Campo Grande e da Força Verde/PR realizavam fiscalização ambiental conjunta pela Operação Hórus ontem (13) à noite, na balsa que faz a travessia de veículos no Distrito de Porto Felício no município de Querência do Norte/PR e suspeitaram de um casal que estava em uma moto marca Honda.

Os militares ao abordarem o casal encontraram ataduras com fitas adesivas, presos ao corpo da mulher de 25 anos, com 7,274 kg de haxixe. O motociclista (35) informou que saíram de Sete Quedas e não conhecia a mulher. Afirmou ainda que estavam indo para Umuarama/PR e estaria apenas fazendo um favor para um amigo ao dar carona à traficante e não sabia que ela estava com o haxixe. A droga e a moto, avaliados em R$ 582.000,00 foram apreendidas.

A história do infrator não convenceu e ambos receberam voz de prisão. Os traficantes, residente em Umuarama/PR foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Querência do Norte/PR, juntamente com o material apreendido, onde eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.