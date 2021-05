Campo Grande (MS) – Terça-feira (25) no início da manhã, em uma solenidade restrita e observando as normas vigentes de Biossegurança, foi realizada a passagem de comando do 5º Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Bataguassu. A subunidade vinha sendo comandada pelo 1º Tenente QAOPM Ismael Carlos Frais, o qual possui vasto conhecimento acerca de legislação Ambiental e que continua a desenvolver seu trabalho à frente da Subunidade de Naviraí.

Assume o Comando do Pelotão, o Subtenente João Vianez Rodrigues Filho. O novo comandante é um profissional extremamente dedicado, estudioso, bacharel em Direito, com quase 20 anos na PMA e muito respeitado entre seus pares. Ele já comandou a Subunidade de Três Lagoas.

O Comando da PMA reforça a confiança no Suboficial sabendo que ele desenvolverá um ótimo trabalho em prol do meio ambiente e da população da região e agradece a todos que estiveram presentes na solenidade, especialmente ao vereador Cesar Martins que no ato esteve representando o Prefeito do município e o vereador Jaime Aragão.