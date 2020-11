Hoje (6) no início da tarde, a Polícia Militar Ambiental de Bataguassu recebeu em doação da Justiça do Trabalho, um drone com smartphone operativo e baterias sobressalentes para uso na fiscalização. Coincidentemente, os Policiais da Unidade do município receberam treinamento hoje pela manhã na Capital para operar o mesmo tipo de aparelho recebido pela justiça, em um curso em que participaram 30 Policiais.

O drone será utilizado na fiscalização, especialmente durante o período de defeso iniciado ontem (5) para a proteção da piracema. O drone tem sido cada vez mais utilizado na fiscalização geral da PMA, não só porque facilita o trabalho preventivo, mas porque serve para qualificar os relatórios em todos os tipos de infrações e crimes ambientais.