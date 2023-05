PMA recupera, durante Operação Hórus, caminhonete furtada no Rio de Janeiro

Policiais Militares Ambientais, durante Operação Hórus, realizavam barreira policial no Posto Fiscal Foz do Amambai que dá acesso ao Rio Paraná, na manhã desta quarta-feira (10), quando se aproximou uma caminhonete branca, conduzida por um homem de aproximadamente 30 anos, trafegando sentido Icaraíma-PR. Os policiais deram ordem de parada, porém o condutor não obedeceu, arrancando o veículo de forma brusca e fugindo em alta velocidade.

A equipe policial ambiental iniciou o acompanhamento tático pela BR-487, sendo que, ao se aproximar da Ponte sobre o Rio Amambai, o motorista abandonou o veículo, adentrando em uma região de mata às margens da rodovia. Foram realizadas diligências na tentativa de localizar o condutor, porém sem êxito, devido à extensa área de mata.

Ao realizar a checagem do CHASSI foi constatado que a caminhonete estava com placas adulteradas e que havia sido furtada no dia 07/06/2022, na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, o carro encontrava-se sem o assento do banco de passageiros traseiro e com as molas da suspensão traseira adaptadas, modificações estas realizadas para transporte de mercadorias. Dentro do veículo foram localizados três envelopes plásticos com uma certa quantidade de pó branco, aparentando ser cocaína, sendo entregue na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí para a devida constatação pericial, juntamente com a caminhonete