A PMA (Polícia Militar Ambiental) resgatou na quarta-feira (15) uma capivara em estado grave depois de ser atropelada na avenida Via Parque, quase em frente ao lago do Parque das Nações Indígenas. Quando os policiais chegaram ao local perceberam que o animal não conseguia se levantar e o estado de saúde era grave. Rapidamente a equipe, com uso de puçá resgatou o mamífero e o levou para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), para atendimento médico veterinário. A capivara recebeu atendimento e, até o momento em que os Policiais saíram do CRAS, o seu estado de saúde era estável.