CORUMBÁ-MS (Correspondente) – PMA socorreu um lobo-guará ontem (21) ferido à margem da BR 262. No local os militares verificaram que o animal se tratava de uma fêmea e havia sido atropelada apresentando vários ferimentos. Após o animal ser capturado foi levado para atendimento veterinário na Fundação de Meio Ambiente do Município. Quando estiver com saúde estabilizada será removido ao CRAS em Campo Grande/MS.