A Polícia Militar Ambiental continua intensificando os trabalhos preventivos aos incêndios dentro da operação Prolepse deflagrada no dia 22 de março. Durante esta fase informativa, uma equipe da PMA de Corumbá deslocou-se hoje (10) ao assentamento Tamarineiro II, localizado no Pantanal, a 20 km da cidade, para realizar orientação com entrega de folders aos assentados.

Infelizmente, ao chegar no local, a equipe flagrou o proprietário de um dos sítios, no momento em que provocava um incêndio em resíduos de vegetação de limpeza no local, sem autorização e com riscos de perda de controle e do fogo passar para vegetação de outros sítios. Os Policiais obrigaram e ajudaram ao infrator a extinguir o incêndio. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5.000,00.

INCÊNDIO URBANO

Na cidade, no bairro Guatós, os Policiais Militares Ambientais de Corumbá receberam denúncias hoje (10) relativas a uma grande quantidade de fumaça, devido a um incêndio em um terreno baldio de uma residência. Os policiais estiveram no local e encontraram a responsável pelo incêndio gerador da fumaça. A proprietária havia realizado a limpeza do terreno de sua residência e incendiado todos os resíduos e vegetação produto da limpeza. Quando os Policiais chegaram realmente havia muita fumaça, motivo da reclamação da vizinhança. O incêndio foi extinto. A infratora foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 5.000,00.

Apesar dos esforços e das orientações principalmente nos períodos de seca, inclusive pela mídia, em relação à proibição de provocar incêndio, algumas pessoas insistem com o costume, que é bastante prejudicial ao ambiente e à saúde da população afetada.