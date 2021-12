Policiais Militares Ambientais de Dourados que trabalham na operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, realizavam fiscalização fluvial no rio Paraná na quinta-feira (2) e, surpreenderam dois infratores pescando à margem do rio Paraná durante a piracema. Os infratores surpreendidos, ao notarem a aproximação da equipe policial, empreenderam fuga pela mata, deixando para trás três varas de pesca, uma caixa térmica e uma caixa de pesca contendo vários anzóis. Os pescadores não foram localizados. O material foi apreendido. A manutenção desse tipo de fiscalização evita que infratores como os fugitivos possam degradar os cardumes.