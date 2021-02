Durante fiscalização fluvial rio Ivinhema, no município de Nova Andradina, iniciada ontem e concluída hoje (11) no final da manhã, na operação piracema, Policiais Militares Ambientais de Batayporã avistaram uma pessoa praticando pesca predatória à margem do rio ontem (10) à tarde. Quando o infrator percebeu a presença da equipe evadiu-se do local e adentrou em uma área de vegetação, abandonando os petrechos de pesca e outros materiais.

Dois molinetes com varas, uma bolsa com diversos potes de anzóis e chumbadas e uma bolsa térmica com um copo de alumínio foram apreendidos. Foram realizadas buscas no local para identificar o infrator, porém sem êxito. Os materiais foram apreendidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, que investigará a autoria do crime.