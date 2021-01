O Subtenente Marcílio Dias de Oliveira, que comandava desde o dia 27 de fevereiro de 2015, a Subunidade da PMA em Costa Rica, recebeu e aceitou proposta do Comandante do Batalhão, Tenente Coronel José Carlos Rodrigues, para trabalhar no setor de operações do Batalhão em Campo Grande.

Com isso, o Comando da PMA convocou para o lugar do Subtenente Marcílio para comandar a Subunidade em Costa Rica, o também Subtenente Itamar de Souza Borges. A troca do Comando ocorreu hoje (20), às 9h30, no quartel da PMA, naquela cidade.

Tanto o Policial que está saindo do Comando e o que está entrando possuem vasta experiência na fiscalização ambiental, pois ambos pertencem aos quadros do Batalhão há muitos anos. O Subtenente Marcílio trabalha na PMA há mais de 15 anos e o Subtenente Borges há mais de 14 anos.